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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تدريبات عسكرية لمدنيات أوكرانيات لتعويض نقص المقاتلين الذكور |شاهد

صدى البلد

بدأ الجيش الأوكراني تدريب النساء المدنيات على الفنون القتالية مع دخول الحرب ضد روسيا عامها الثاني.

وتأتي التدريبات، التي أجريت بالقرب من العاصمة كييف، للتعويض عن نقص المقاتلين من الرجال على جبهات الحرب المتعددة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
 

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عاملات بالعديد من المجالات غير العسكرية

وانضم للتدريبات نساء عاملات بالعديد من المجالات غير العسكرية مثل المتخصصات بأعمال الحاسوب الآلي ومديرات التسويق وحتى بعض الطالبات اللائي قررن خوض غمار المعركة ضد الجيش الروسي.

وتقول كاترينا، وهي مديرة تسويق بإحدى الشركات شاركت بالتدريبات العسكرية: "لقد جئت لاكتساب المهارات اللازمة لأكون جاهزة في حال اتخاذ قرار بتعبئة النساء قريباً".
 

روسيا الحرب الجيش الأوكراني كييف يورونيوز

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