كندا تزود أوكرانيا بمئات الطائرات دون طيار لمساعدتها في حربها ضد روسيا

أعلن وزير الدفاع الكندي، بيل بلير، أن الحكومة الفيدرالية تبرعت بأكثر من 800 طائرة دون طيار لمساعدة القوات الأوكرانية في حربها ضد روسيا.

ويتم تصنيع الطائرات دون طيار في واترلو، بمقاطعة أونتاريو، ويمكنها حمل بضائع يصل وزنها إلى 3.5 كجم.

وقال بلير: إنه يمكن ربط الطائرات دون طيار بكاميرات مراقبة للقيام بمهام الاستطلاع.

وأضاف بلير، خلال مؤتمر صحفي في تورونتو: "ستساعد هذه الطائرات دون طيار قوات الخطوط الأمامية الأوكرانية على تقييم الأهداف والتهديدات بسرعة وبدقة وفعالية".

وتبلغ تكلفة الطائرات دون طيار حوالي 95 مليون دولار، وتأتي في إطار حزمة المساعدات العسكرية البالغة 500 مليون دولار التي أعلنتها الحكومة في يونيو، وقال بلير إنه من المتوقع تسليم الطائرات دون طيار إلى أوكرانيا بحلول الربيع.

ويأتي إعلان كندا في الوقت الذي يحث فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين على تزويد بلاده بمزيد من المساعدة العسكرية، خاصة الذخائر بعيدة المدى.

وقال زيلينسكي -في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي- إن روسيا تستغل التأخير في المساعدات العسكرية.

وسُئل بلير عما إذا كان بإمكان كندا تقديم المزيد من الأسلحة، وتحديدا قذائف المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، فقال إن أوتاوا زودت أوكرانيا بقذائف مدفعية من مخزون كندا الخاص، وأضاف أن الحكومة تبحث عن طرق يمكن لكندا من خلالها زيادة الإنتاج المحلي من الذخائر، رغم أنه نوَّه بأن ذلك "سيستغرق وقتا".