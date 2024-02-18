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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الطريق هو فلسطين".. جمعيات خيرية تركية تحضر لإطلاق سفن مساعدات إلى غزة

صدى البلد

أكدت مؤسسة خيرية تركية أنها تقوم بإعداد أسطول من المساعدات لتقديم الدعم الإنساني لسكان غزة، وذلك وفقا لما جاء في تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

 

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الطريق هو فلسطين

وخلال مسيرة أقيمت في العاصمة التركية، قال بولنت يلدريم، رئيس منظمة الإغاثة الإنسانية الإسلامية غير الحكومية إن المنظمة تقوم بشراء السفن إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى مؤيدة للفلسطينيين لتقديم المساعدة لغزة.
 

وقال يلدريم للحشود المتجمعة في هذا الحدث: "نحن نشتري السفن، أخبار جيدة، سنذهب إلى البحر الأبيض المتوسط، وسنذهب إلى غزة، الطريق مفتوح، الطريق هو فلسطين".

غزة المساعدات يورونيوز فلسطين توك شو صدى البلد

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