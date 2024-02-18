خبير إستراتيجي: وقف إطلاق النار بداية مهمة لحل الأزمة بقطاع غزة|فيديو

أكد الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مؤتمر ميونيخ، معني بالسلم والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أنه يحرص فيه وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في عدد من دول العالم، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه العالم.

وقال مختار غباشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، إن الأزمة في قطاع غزة، كانت المناقشة الأهم في مؤتمر ميونيخ، مؤكدا أن الجميع اتفق على وقف إطلاق النار، وحل القضية، والعمل على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية.

وقف إطلاق النار في غزة

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هناك إشكالية تتعلق بمدى رضاء إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.