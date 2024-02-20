1500 طن مواد غذائية.. تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية من قوافل أبواب الخير |فيديو

كشف هشام خليفة، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر عن تفاصيل إطلاق المرحلة الثانية من قوافل أبواب الخير لدعم مليون مواطن أولى بالرعاية.

وقال “خليفة” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، إن مبادرة أبواب الخير تستهدف الوصول إلى مليون مواطن أولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وخاصة في الأماكن النائية والمحافظات الحدودية.



أبواب الخير تجوب المحافظات

وأضاف هشام خليفة، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر أن الأسبوع الماضي شهد إطلاق المرحلة الأولى لـ 5 محافظات هي القاهرة والجيزة وقنا و الأقصر وأسوان، لافتًا إلى أنه تم أمس الإثنين إطلاق المرحلة الثانية في الشرقية و الغربية والدقهلية محملة متضمنة أكثر من 1500 طن من المواد الغذائية.

وأوضح مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر أن مبادرة أبواب الخير تستهدف الإعداد والتجهيز لإفطار 3 ملايين صائم خلال شهر رمضان، بجانب استهداف توزيع مليون قطعة ملابس استعدادا لعيد الفطر.