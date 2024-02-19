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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الثانية من قوافل أبواب الخير

قوافل مبادرة أبواب
قوافل مبادرة أبواب الخير

‏أطلق صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الإثنين، المرحلة الثانية من قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في محافظات الشرقية، والغربية والدقهلية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

‏‎و قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن  المرحلة الثانية من مبادرة أبواب الخير، تتضمن توفير 1.543طن من المواد الغذائية الجافة، يتم توزيعها على 627,200 مواطن من الأسر المستحقة طبقًا لقواعد الأسر المستهدفة لدى الصندوق، حيث تم تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى كافة المستحقين وفي مقدمتهم المرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، ودور رعاية الأيتام وأطفال بلا مأوى، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأفراد وتوزيعها بصورة عادلة، في كل القرى والنجوع خاصةً في المناطق النائية بربوع الجمهورية.

‏‎وأوضح عبد الفتاح، أن قوافل مبادرة أبواب الخير مستمرة في توفير المواد الغذائية ووجبات الإفطار للصائمين خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن كل أسرة تحصل على كرتونة 12 كيلو تحتوي على 5 كيلو أرز، و 3 كيلو مكرونة، و 2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، ونصف كيلو فول تدميس، وكيلو بلح، بالإضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم، لتصل إلى الأسر المستحقة والأولى بالرعاية.

‏‎واستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قافلة أبواب الخير الموجهة لمحافظة الشرقية، محملة بنحو 584 طن من المواد الغذائية الجافة، ليتم توزيعها على 237.600 مواطن في عدة مناطق منها: الحسينية، وديرب نجم، وأبو حماد، وفاقوس، كفر صقر، أبو كبير، القنايات، مشتول السوق،الإبراهيمية، ههيا، صان الحجر، العزيزية، كفر إبراهيم العايدى، كفر أكياد، كفر الشيخ عيسى، كفر العرب، كفر أيوب سليمان، كفر بنى عليم، كفر حفنا، كفر مسعود حجازى.

‏‎واستقبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قافلة أبواب الخير الموجهه للأسر المستحقة في محافظة الغربية، محملة بنحو 512 طن، ليتم توزيعها على 208 ألف مواطن في عدة مناطق منها: البدنجانية، الكرما، كفر قرطام ، مسهلة ، المنشأة الكبرى، الرجبية، المنشأة الجديدة، الجعفرية، أبو الجهور، شبرا بلولة، كفر سليمان، سحيم، تطاي، فيشا سليم، صناديد، دفرة، ميت حبيش، محلة منوف.

‏‎واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قافلة أبواب الخير الموجهة للأسر المستحقة في محافظة الدقهلية، محملة بنحو 447 طن،  ليتم توزيعها على 181.600 مواطن في عدة مناطق منها: قرى كفر الجوهري، وبشالوش، وكوم النور، وكفر المقدام، وكفر على عبد الله، ودنديط، وميت العز، والرحمانية، وكفر المحمدية، الشعالة، وكفر غنام، وميت غراب، وبرهمتوش، وطماى الزهايره، وغزاله والبلامون.

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صندوق تحيا مصر تحيا مصر مبادرة أبواب الخير المواد الغذائية الشرقية

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