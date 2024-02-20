بمشاركة 15 فرقة دولية ومحلية.. تفاصيل مهرجان أسوان للثقافة والفنون |فيديو

كشف الدكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصورالثقافة تفاصيل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون.



وقال “ البسيوني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، إن مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون من أهم مهرجانات وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.



الفنون والثقافة لغة تعارف الشعوب

وأضاف الدكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصورالثقافة أن افتتاح المهرجان تم أول أمس 18 فبراير، لافتًا إلى أنه كان قويًا للغاية وذلك بمشاركة فرق دولية ومحلية.



وأكد رئيس الهيئة العامة لقصورالثقافة أن الفنون والثقافة هي لغة التعارف بين الشعوب، حيث شاركت كل محافظة بنوع الفن المعبر عنها، ووصل عدد الفرق المشاركة لـ 15 فرقة.