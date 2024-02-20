سعد المطعني: مصر حافظت على لغة الضاد من خلال الأزهر الشريف |فيديو

أكد الإذاعي سعد المطعني، مدير المكتب الإعلامي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن مصر هي حاملة شعلة التنوير والحضارة والثقافة، مشيرًا إلى أن الحديث عن اللغة العربية يعني بالضرورة أيضًا الحديث عن مصر.



دولة قراء القرآن الكريم

وأضاف “المطعني” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن مصر حافظت على لغة الضاد من خلال الأزهر الشريف وعلمائه وإعلامها ممثلًا في الإذاعات والتلفزيون ومنها إذاعة القرآن الكريم بجانب الشبكات الرئيسية صوت العرب والبرنامج العام.



ولفت الإذاعي سعد المطعني، مدير المكتب الإعلامي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر إلى أن مصر هي دولة قراء القرآن الكريم الذين صدروا القرآن إلى العالم كله بصوت عزب وجذاب، مضيفًا أن مصر حافظت على اللسان العربي المبين.