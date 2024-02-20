أحمد سليمان: حسين لبيب مسئول عن ملف تجديد عقد شيكابالا وأوباما

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ان الفريق لابد أن يتواجد به اكثر من لاعب في كل مركز لانه نادي بطولات ويسعى دائما لتحقيق الألقاب .

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات لبرنامج "يا مساء الانوار " مع مدحت شلبي على قناة mbc : " ملف تجديد عقد شيكابالا واباما سيكون مسئولية الكابتن حسين لبيب رئيس النادي ، وسيتولي هذا الملف بنفسه مؤكدا أن التجديد لهما أمر طبيعي لأنهم من أبناء النادي وأمر طبيعي تواجدهم مع الفريق المرحلة القادمة ".

وتابع " علاقة الأهلي والزمالك ممتدة منذ سنوات واتمنى ان تستمر هذه العلاقة الطيبة خلال الفترة القادمة لأنهم عصب الرياضة المصرية ".