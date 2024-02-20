أيمن يونس: الحُكم على جوميز حاليًا غير منطقي وأرضية ملعب الإسماعيلية سيئة

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن أرضية ملعب فريق الزمالك أمام الإسماعيلي كانت سيئة للغاية وأثرت بشكل سلبي على أداء الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن الحُكم على جوزيه جوميز حاليًا غير منطقي ومازال أمامه الكثير ليقدمه مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة ".



وتابع: "أرضية ملعب الإسماعيلية سيئة ولا تليق بمباراة فريقي الزمالك والإسماعيلي وأتمنى أن يتم مراعاة هذا الأمر في باقي مباريات الموسم ".