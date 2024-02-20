رئيس مجلس النواب: المواقف المصرية – الإماراتية متطابقة إزاء القضايا الإقليمية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر مجلس النواب، اليوم، صقر غُباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي والوفد المُرافق له، حيث أكد على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات.

واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال اللقاء الطفرة النوعية التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية، خاصة في مجال الطُرق وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في مصر بيئة واعدة، وسياسياً.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على تطابق المواقف المصرية – الإماراتية إزاء القضايا الإقليمية، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين والحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية.



وعلى الصعيد البرلماني، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمستوى التنسيق والتعاون البرلماني المصري – الإماراتي في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.



من جانبه، شدد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على أن العلاقات الإماراتية – المصرية ضاربة في جذور التاريخ، مؤكداً على ثقل الوزن المصري إقليمياً وعالمياً، مُشيداً بالتعاون البرلماني الإماراتي المصري في كافة المحافل، وعلى صعيد الوضع الحالي في قطاع غزة.

وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي أن ما يحدث في غزة أمر مؤلم انسانياً، مُشيداً بالموقف المصري الصلب في وجه مُخططات التهجير القسري للفلسطينيين مُندداً بالمعايير المزدوجة للمجتمع الدولي في تعامله مع تلك الأزمة.