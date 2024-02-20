محافظ الدقهلية يتفقد مدرسة الدكتور حسين خضير الثانوية المشتركة بقرية الأحمدية

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء مدرسة الدكتور حسين خضير الثانوية المشتركة بقرية الأحمدية مركز شربين بمناسبة بداية الفصل الدراسى الثاني للاطمئنان علي سير العملية التعليمية .

جاء ذلك بحضور النائب حسين خضير وكيل لجنة الصحه بمجلس الشيوخ ، والأستاذ ابراهيم صابر رئيس مركز ومدينة شربين .



وقال " المحافظ " إن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة استهدفت تقديم كافة الخدمات لاهالينا في الريف المصري وفي المقدمة بناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات في جميع القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية.



وأكد " مختار " أن الأمم والشعوب لم تبني الا بالتعليم فهو سلاح التقدم والرقي وبناء الحضارات فالتعليم هو سر بناء الدول القوية وبناء اقتصاد قوي فمنذ أن وجدت مصر وجد التعليم فالقدماء المصريين برعوا في العلوم والمعرفة .



ووجه " المحافظ " لمدير المدرسة بسرعة تنجيل ملعب المدرسه لممارسة الطلاب كافة الأنشطة الرياضية ، وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية بسرعة تنجيل جميع ملاعب المدارس علي مستوي المحافظه بالتعاون مع المجتمع المدني .

وثمن " مختار " دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات .

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