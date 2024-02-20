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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيلة اللبن المدعم.. اعترافات خاطفة طفل أسيوط: ابني مات وخُفت من جوزي

متهمة - أرشيفية
متهمة - أرشيفية

يرصد موقع “صدى البلد” التفاصيل الكاملة في واقعة  سيدة أسيوط التي ارتكبت جريمة خطف طفل من والدته بعدما أوهمتها بقدرتها على صرف عبوات اللبن المدعم لطفلها الرضيع من أحد مراكز الصحة ببندر البداري في أسيوط، إلا أنها غافلتها واختطفت الطفل تعويضا لابنها الذي توفى ولم تخبر به زوجها.

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اعترافات المتهمة بخطف طفل أسيوط من والدته

باشرت النيابة العامة في أسيوط التحقيقات في واقعة اختطاف طفل رضيع من والدته بأحد مراكز الصحة ببندر البداري، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معها، واستمعت لأقوال والدة الطفل المختطف، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمة توفى نجلها ولم تخبر زوجها بذلك، فقامت باختطاف الطفل لإيهام زوجها بأنه نجلهما.

وأعترفت سيدة أسيوط بجريمتها، حيث قررت أن نجلها توفى ولم تستطيدع إخبار زوجها بذلك، فقامت بانتظار سيدة حتى عثرت على والدة الطفل المجني عليه، وأوهمتها بقدرتها على صرف عبوات لبن مدعمة له، وقامت السيدة بالذهاب برفقتها إلى مركز الصحة، وبعد دخولهما قامت بمغافلتها واصطحبت الطفل وغادرت المركز حتى تخبر زوجها بأنه نجلهما وتخفي واقعة وفاة ابنهما.

التحريات تكشف لغز اختطاف طفل أسيوط

تفاصيل مثيرة شهدتها واقعة سيدة أسيوط، كشفتها أجهزة وزارة الداخلية، حيث تلقت أجهزة مديرية أمن أسيوط إخطارا من قسم شرطة البدارى تضمن ورود بلاغ من ربة منزل أفادت فيه بأنه أثناء تواجدها ببندر البدارى وبرفقتها نجلها الرضيع، تقابلت مع سيدة غير معلومة لها، وأوهمتها الأخيرة بقدرتها على صرف عبوات اللبن المدعم لطفلها الرضيع، وقامت بالتوجه برفقتها إلا أنها غافلتها وسرقت منها الطفل.

وتبين من التحريات الأمنية في واقعة سيدة أسيوط، أن المتهمة توقفت أمام مركز الصحة ببندر البدارى وقامت بإيهام والدة الطفل المختطف بأنها لديها قدرة على صرف عبوات اللبن المدعم من المركز، وقامت السيدة بالانصياع لها وذهبت برفقتها، إلا أنها بعد وصولها ودخول المركز لصرف عبوات اللبن قامت بمغافلة والدة الطفل وغادرت برفقتها الطفل المختطف.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات عن الواقعة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط في تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بذات المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية في أسيوط القبض على السيدة وبرفقتها الطفل المشار إليه.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الجريمة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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