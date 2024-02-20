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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيلة شيطانية.. سيدة تخطف رضيعا لإيهام زوجها أنه ابنه

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) أنه أثناء تواجدها ببندر البدارى وبرفقتها (نجلها الرضيع) تقابلت مع إحدى السيدات (غير معلومة لها) ، وأوهمتها بقدرتها على صرف عبوات اللبن المُدعم لطفلها الرضيع من أحد مراكز الصحة ببندر البدارى ، وقامت بالتوجه صحبتها لذات المكان ، وعقب وصولهم قامت بإصطحاب الطفل والدلوف داخل المركز لصرف عبوات اللبن إلا أنها قامت بمغافلتها وغادرت وبرفقتها الطفل. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن أسيوط إلى تحديد مرتكبة الواقعة (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز)

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبرفقتها الطفل المشار إليه، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة وعللت ذلك لإنجابها طفل ووفاته دون إبلاغ زوجها ، فقامت بخطف الطفل لإيهام زوجها بأنه نجلهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة وزارة الداخلية الرضيع حيلة شيطانية خطف طفل طفل رضيع وزير الداخلية

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