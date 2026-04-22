شوبير يكشف: الأهلي لم يتحرك بعد في الصفقات.. لكن الخطة وُضعت

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي لم يدخل حتى الآن في مفاوضات مع أي لاعب جديد، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل حاليًا على وضع خطة واضحة للتحركات خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وأوضح شوبير، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن أولويات الأهلي تتصدرها تدعيم مركز رأس الحربة بنسبة كبيرة، إلى جانب التعاقد مع مدافع جديد.

وأضاف أن هناك مفاجأة محتملة داخل حسابات الإدارة، وهي إمكانية التعاقد مع ظهير أيسر، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب يوسف بلعمري في العضلة الضامة، وهو ما قد يدفع النادي لإعادة ترتيب احتياجاته الفنية خلال الفترة القادمة.

يفتقد فريق الأهلي عددًا من لاعبيه البارزين في المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر إقامتها يوم 27 أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز، في لقاء مهم ضمن سباق المنافسة على اللقب.

ويأتي غياب حارس المرمى وقائد الفريق محمد الشناوي بعد قرار الإيقاف الصادر من اتحاد الكرة، على خلفية أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا، ليشكل ضربة قوية للفريق في الخط الخلفي.

كما يغيب حسين الشحات بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب استمرار غياب كريم فؤاد نتيجة الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويضاف إلى قائمة الغيابات اللاعب يوسف بلعمري، الذي تعرض لتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الضامة اليسرى، حيث يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي، مع توقع غيابه لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع حسب استجابته للعلاج.