مهيب عبدالهادي: كل حاجة صغيرة أو كبيرة بتعدي على الخطيب في الأهلي

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تصريحاته بشأن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عبر برنامج اللعيب .

وكتب مهيب عبر حسابه علي موقع فيسبوك:"

كل حاجة بتعدي علي محمود الخطيب سوا كانت صغيرة أو كبيرة في الأهلي".



كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وياسين منصور وسيد عبدالحفيظ لمناقشة أخر المستجدات الخاصة بقطاع الكرة.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية: خلال الاجتماع تم الاتفاق على تكرار الاجتماع وإعلانه بشكل رسمي لأنه لن يتم اتخاذ قرار بدون العودة للخطيب.

وأوضح: اجتماع الثلاثي ينفى تماما وجود أزمة داخل مجلس إدارة الأهلي وهدف الاجتماع لحسم بعض الملفات وإنهاء الجدل الدائر حول ابتعاده عن المشهد في النادي.