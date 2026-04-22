موقف الأهلي من التعاقد مع إسحاق سيسيه الموهبة الإيفوارية

كشفت تقارير صحفية حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع الإيفواري إسحاق سيسيه، لاعب وسط فريق جولدن أروز الجنوب أفريقي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب تقارير، فإن اسم اللاعب تم طرحه بالفعل داخل القلعة الحمراء عن طريق بعض وكلاء اللاعبين، حيث تم ترشيحه على سيد عبدالحفيظ، المشرف العام على فريق الكرة، والذي أبدى إعجابًا مبدئيًا بقدرات اللاعب الفنية، في إطار متابعة النادي لعدد من المواهب الأفريقية الشابة.

وعلم صدي البلد، أن الأهلي لم يدخل حتى الآن في أي مفاوضات رسمية سواء مع اللاعب أو ناديه، مؤكدًا أن إدارة الكرة قررت تأجيل ملف الصفقات إلى ما بعد نهاية الموسم الجاري، من أجل الحفاظ على تركيز الفريق في المنافسات المحلية وعدم تشتيت الجهاز الفني أو اللاعبين.

وأضاف أن سياسة النادي في المرحلة الحالية تعتمد على دراسة جميع الترشيحات المعروضة بدقة قبل اتخاذ أي خطوات رسمية، في ظل سعي الإدارة إلى تدعيم الفريق بعناصر مميزة تتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة وطموحات النادي.

ووفقًا لتقارير فنية وإحصائية، شارك سيسيه في 21 مباراة خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف، وتُقدر قيمته السوقية بنحو 100 ألف يورو، ما يجعله ضمن الخيارات الاقتصادية المطروحة على طاولة الأهلي في سوق الانتقالات.