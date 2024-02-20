عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يطمئن على انتظام الدراسة في حلايب وشلاتين

جولة رئيس قطاع المعاهد
جولة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في مدينة حلايب

واصل الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأعضاء فريق قطاع المعاهد الازهرية، جولته التعليمية ومتابعة سير الدراسة بمعاهد مثلث حلايب، وشلاتين، التابعة لمحافظة البحر الاحمر.

وتوجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لمعاهد حلايب، وأبو رماد، وكذلك متابعة معهد رأس حدربه، وهي آخر منطقة حدودية مصرية مع حدود السودان. 

رافق رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أثناء جولته، الشيخ ابو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم، والشيخ سعد الشيخي، مدير العلوم الشرعية والعربية بمنطقة البحر الاحمر الأزهرية، وفايز نصر الدين محمد، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، والشيخ فراج السنوسي، مدير إدارة حلايب التعليمية الازهرية.

وعلى هامش المتابعة التقى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مع عابدين سعيد، رئيس مجلس مدينة حلايب، وكذلك شيخ قبيلة الانقلولاب الشيخ محمد شريف بحلايب.

417480996_733642292206417_5677652324199065058_n
417480996_733642292206417_5677652324199065058_n
417481069_733642735539706_36082964920564759_n
417481069_733642735539706_36082964920564759_n
417496454_733642192206427_6871432859285105952_n
417496454_733642192206427_6871432859285105952_n
417508910_733642035539776_4229161174568646532_n
417508910_733642035539776_4229161174568646532_n
المعاهد الأزهرية حلايب شلاتين البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

هاني شكري عن شطب مرتضى منصور من الزمالك: أفضل قرار وكله باللوائح

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه عن سكان قرية سوسيا في الخليل

طرد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من فنزويلا لهذا السبب

إيران: تسليح الحوثيين محلى الصنع ووقف الحرب على غزة يحل الأزمة

جيش الاحتلال يعلن إصابة 46 عسكريا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

سندوتشات فاسدة .. تفاصيل تعرض حسام حسن لوعكة صحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطف طفل في أسيوط| نصائح لتوعية الصغار وحمايتهم

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بالشورت.. معلومات لا تعرفها عن مرض حسام حسن.. أضرار مكعبات الدجاج

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

فستان ملفت.. مي عمر تتألق بإطلالة جذابة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

فيديو

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ