رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يطمئن على انتظام الدراسة في حلايب وشلاتين

واصل الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأعضاء فريق قطاع المعاهد الازهرية، جولته التعليمية ومتابعة سير الدراسة بمعاهد مثلث حلايب، وشلاتين، التابعة لمحافظة البحر الاحمر.

وتوجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لمعاهد حلايب، وأبو رماد، وكذلك متابعة معهد رأس حدربه، وهي آخر منطقة حدودية مصرية مع حدود السودان.

رافق رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أثناء جولته، الشيخ ابو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن الكريم، والشيخ سعد الشيخي، مدير العلوم الشرعية والعربية بمنطقة البحر الاحمر الأزهرية، وفايز نصر الدين محمد، مدير عام الكمبيوتر التعليمي، والشيخ فراج السنوسي، مدير إدارة حلايب التعليمية الازهرية.

وعلى هامش المتابعة التقى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مع عابدين سعيد، رئيس مجلس مدينة حلايب، وكذلك شيخ قبيلة الانقلولاب الشيخ محمد شريف بحلايب.

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