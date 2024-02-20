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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز الفرافرة يبحث استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد ، اجتماعا موسعًا لمتابعة استعدادات المركز لشهر رمضان المبارك، وذلك بحضور مديري ادارات الاوقاف، التربية والتعليم ، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي ،الأزهر ،الثقافة ، ومسئولي مرفقي المياه و الإنارة بالمركز وغيرهم من الأجهزة المعنية.

وشدد رئيس المركز، على نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب شهر رمضان خاصة في المناطق الأكثراحتياجًا لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية، وتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع، واستمرار الحملات الرقابية الدورية المكثفة للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات و المرور الدائم على المخابز بالمدينه والقرى للتأكد من جودة الخبز وتوافر الوقود و أسطوانات البوتاجاز، ونظافة وتزيين وإصلاح الإنارة بجميع المساجد وعمل فوانيس رمضانية مضيئه بمختلف المناطق  لادخال البهجه علي المواطنين.

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كما وجه بنظافة محطات المياه ومتابعة ضخ المياه بصفة مستمرة وخاصة بعد نجاح ضخها علي مدار اليوم ، وتنظيم مسابقات دينية مكبره تستهدف جميع مختلف الاعمار وكذلك دورات وفعاليات وأنشطة رياضية وإعداد خطة عمل توعوية تثقيفية ترفيهية بمختلف قري المركز والمدينة بمشاركة جميع الجهات بالمركز.

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