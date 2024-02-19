محافظ الوادي الجديد: تحسن وخروج 46 طالبا من المصابين بحادث السيرك

أعلن محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تحسن الحالة الصحية لـ ٤٦ طالبا وطالبة من المصابين بحادث السيرك، وخروجهم من المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهم، مؤكدًا على المتابعة اللحظية لحالة ٩ طلاب جارٍ تلقيهم الرعاية اللازمة وحالتهم مستقرة.

وأشار “الزملوط”، إلى أنه تم الدفع بـ ٢٠ سيارة إسعاف فور وقوع الحادث، وإخلاء جميع المصابين من الموقع لمستشفى الخارجة التخصصي، حيث تم إجراء الفحوصات الشاملة لجميع الطلاب المصابين.

وتابعت حنان مجدي، نائب المحافظ، يرافقها اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، حالة الطلاب المصابين بالمستشفى، وقيام الأطقم الطبية بتقديم الرعاية العاجلة بالأقسام المختلفة وتقديم الدعم النفسي لأولياء الأمور المتوافدين للاطمئنان على ذويهم.