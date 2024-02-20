نهاية العدوان.. الأمير ويليام يدعو إلى إنهاء الحرب على غزة

أكد ولي العهد البريطاني، الأمير ويليام، دعمه لأهل قطاع غزة حيث دعا إلى إنهاء الحرب في غزة، قائلا: «إن عددًا كبيرًا قُتل في الصراع».



ويبدو أن التحركات السياسية لأفراد العائلة الملكية غير معتادة، لكن من المقرر أن يقوم وريث عرش بريطانيا (41 عاما) بعدد من الأنشطة لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وعبر ويليام عن قلقه البالغ إزاء التكلفة البشرية الهائلة للصراع في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر، قائلًا: «قُتلت أعداد كبيرة جدا».



وأضاف الأمير «أتطلع، مثل كثير غيري، لرؤية نهاية للقتال في أقرب وقت ممكن. هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة. إيصال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين أمر حاسم».

وأصبح ويليام في 2018، الأول بين كبار أفراد العائلة الملكية البريطانية الذي يقوم بزيارة رسمية لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبدأ العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي وأسفر عن استشهاد أكثر من 29 ألف فلسطيني