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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفريغ الكاميرات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن سرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين

صدى البلد

ميرهان حسين.. استعجلت  النيابة العامة إجراءات مباحث قسم شرطة المقطم في واقعة سرقة مجوهرات وأموال من داخل حقيبة الفنانة ميرهان حسين عقب تركها داخل شقتها في منطقة المقطم.

وطلبت النيابة العامة، تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في المنطقة والشوارع الجانبية لرصد تحركات المتهمين للوقوف على ملابسات وحركات المتهمين.

وتجري النيابة العامة مناقشة أولية مع المتهمين بسرقة مجوهرات وأموال من داخل حقيبة الفنانة ميرهان حسين عقب تركها داخل شقتها تحت التشطيب في المقطم داخل حقيبة الفنانة عقب تركها داخل شقتها في منطقة المقطم.

 

ميرهان حسين

 

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بسرقة مجوهرات من الفنانة ميرهان حسين.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ألقت القبض علي العمال المتهمين بسرقة مجوهرات وأموال من داخل حقيبة الفنانة ميرهان حسين عقب تركها داخل شقتها تحت التشطيب في المقطم وبداخلها المسروقات ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

البداية عندما، تلقي قسم شرطة المقطم بلاغاً من الفنانة ميرهان حسين يفيد تعرضها للسرقة عقب قيامها بترك حقيبتها داخل شقتها تحت التشطيب بدائرة القسم وبداخلها مشغولات ذهبية وأموال .

واتهمت الفنانة العمال بارتكاب الواقعة ، علي الفور انتقل رجال الأمن الي مكان البلاغ وتم ضبط العمال الذين يعملوا في أعمال التشطيبات بشقة الفنانة ، وجاري مناقشتهم .

ميرهان حسين الفنانة ميرهان حسين تفريغ كاميرات المراقبة قسم شرطة المقطم كاميرات المراقبة

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