مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: نعمل على إطلاق سراح المحتجزين بالتعاون مع مصر وقطر

أكدت مندوبة أمريكا بمجلس الأمن، أن واشنطن تعمل على إطلاق سراح المحتجزين بالعمل مع مصر وقطر، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: “أتفهم رغبة مجلس الأمن في التحرك بسرعة لكن ليس على حساب تحقيق سلام دائم بالمنطقة”.

وأضافت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن:" واشنطن مؤمنة بأن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب لإقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى تهدئة في الوقت الحالي قد يؤثر على مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين".

وأكملت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن:" لابد من الدعوة إلى وقت إطلاق نار مؤقت في غزة لإطلاق سراح المحتجزين".

ولفتت مندوبة الولايات المتحدة:" العملية العسكرية الواسعة في رفح الفلسطينية لا ينبغي أن تبدأ ولا بد من حماية المدنيين وضمان حصولهم على المساعدات الأساسية".