مندوب الجزائر بمجلس الأمن: مشروع القرار يشمل وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات لغزة

أكد مندوب الجزائر بمجلس الأمن، أن مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة تتويج لمناقشات مكثفة بين الدول الأعضاء بالمجلس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وأكد مندوب الجزائر بمجلس الأمن:" مشروع القرار يشمل وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات لكل مناطق قطاع غزة".

وقال مندوب الجزائر بمجلس الأمن، إن مشروع القرار يتضمن رفض التهجير القسري للفلسطينيين والامتثال للإجراءات المؤقتة التحفظية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.

وأضاف مندوب الجزائر بمجلس الأمن:" انقضى ما يقرب من شهر بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية دون أن نرى أي بارقة أمل لإنهاء الحرب على قطاع غزة".