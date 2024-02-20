مطلوب الهدوء.. تعليق مثير من أحمد الطيب على أداء الزمالك أمام الإسماعيلي

علق الناقد الرياضي احمد الطيب علي اداء الزمالك مع الاسماعيلي في مباراة امس .

وكتب الطيب من خلال حسابه على فيس بوك :" الاداء ( الوحِش ) للاهلى. افريقيّاً له ما يبرره. !! من توقف الدورى ومن لاعبين مع المنتخب وعودة لاعبين من الاصابة وغياب للإصابة وأمام فريق مُجهِدْ بدنياً لأى فريق !! — والزمالك غداً. عادى ان الأداء ما يكونش حلو زىّ ما اى زملكاوى منتظر — خاصة انه امام فريق عظيم متألق حالياً هو الإسماعيلى ❤️

وتابع :"وفى تواجد لاعبين جدد. للزمالك لم يحدث الانسجام. بينهم — لذلك. الحماهير تتمنى الفوز ولو بعرض مقبول 🤲 — ولا نتمنى من بعض جماهير الزمالك كلمات العتاب او الاحباط او مهاجمة لاعب لم يظهر بمستواه — لكن قريباً جداً. !! سيكون الاداء ممتع و مقنع — و اشفق على المدرب فى اختيار ال 11 لاعب خاصة لمجموعة خط الوسط المهاجم ( شيكا ولا زيزو ولا نداى ولا شلبى ولا عبدالله السعيييييييييد ولا العفريت ناصر ماهر ولا سيف جعفر ولا نيمار 🤔🤔🤔مطلوب الصبر والهدوووووء ❤️⚽️❤️