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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مطلوب الهدوء.. تعليق مثير من أحمد الطيب على أداء الزمالك أمام الإسماعيلي

صدى البلد

علق الناقد الرياضي احمد الطيب علي اداء الزمالك مع الاسماعيلي في مباراة امس .

وكتب الطيب من خلال حسابه على فيس بوك :" الاداء ( الوحِش ) للاهلى. افريقيّاً له ما يبرره. !! من توقف الدورى ومن لاعبين مع المنتخب وعودة لاعبين من الاصابة وغياب للإصابة وأمام فريق مُجهِدْ بدنياً لأى فريق !! — والزمالك غداً. عادى ان الأداء ما يكونش حلو زىّ ما  اى زملكاوى منتظر — خاصة انه امام فريق عظيم متألق حالياً هو الإسماعيلى ❤️

وتابع :"وفى تواجد لاعبين جدد. للزمالك لم يحدث الانسجام. بينهم — لذلك. الحماهير تتمنى الفوز ولو بعرض  مقبول 🤲 — ولا نتمنى من بعض جماهير الزمالك كلمات العتاب او الاحباط او  مهاجمة لاعب لم يظهر بمستواه — لكن قريباً جداً. !! سيكون الاداء ممتع و مقنع  — و اشفق على المدرب فى اختيار ال 11 لاعب خاصة لمجموعة خط  الوسط المهاجم ( شيكا ولا زيزو ولا  نداى ولا شلبى ولا عبدالله السعيييييييييد ولا العفريت  ناصر ماهر ولا  سيف جعفر ولا نيمار 🤔🤔🤔مطلوب الصبر والهدوووووء  ❤️⚽️❤️

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