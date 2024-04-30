مؤشر البورصة المصرية يهبط 2.5% بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بضغوط مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 25361 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.49% ليصل إلى مستوى 30929 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.4% ليصل إلى مستوى 10930 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 5811 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 8273 نقطة.