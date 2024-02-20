أزمة بين الصومال وصوماليلاند حول إغلاق المجال الجوي.. تفاصيل

زعمت هيئة الطيران المدني الصومالية اليوم الثلاثاء أن “يدًا أجنبية” تساعد السلطات الانفصالية في أرض الصومال على تعطيل الرحلات الجوية فوق المجال الجوي للبلاد وهددت باتخاذ “إجراءات صارمة” مما أثار توبيخًا من هرجيسا.

وردا على البيان، اتهمت حكومة أرض الصومال هيئة الطيران المدني الصومالية بانتهاك مجالها الجوي و"تسييس" الرحلات الجوية المدنية، بحسب ما أورده موقع صوماليا جارديان.

ومع استمرار التوترات حول من يجب أن يسيطر على المجال الجوي الصومالي، زعمت هرجيسا أن مقديشو تخطط لإصدار مذكرة تعلن إغلاق المجال الجوي لأرض الصومال وهددت بأن لديهم خطط طوارئ لمواجهة مثل هذه التحركات.

وظهر الخلاف بين الجانبين بعد أن أعادت مقديشو عدة رحلات جوية إثيوبية يشتبه في أنها تقل وفودا من كبار الشخصيات متجهة إلى هرجيسا، مما أثار غضب سلطات المنطقة الانفصالية.