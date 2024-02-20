انطلاق فعاليات أسبوع الحوكمة بالدقهلية

دشن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، أسبوع الحوكمة بمديرية الصحة بالدقهلية، الذى يأتى توازياً مع خطة الوزارة لتعريف العاملين بمفاهيم الحوكمة، خلال الفترة من 18-22 فبراير.



وشهدت قاعة الاجتماعات بالمديرية اجتماعات متعددة مع مديري الإدارات الفنية، ومديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، في حضور مسئول الحوكمة الدكتور أحمد موافى .

استعرض الاجتماع التعريف بمفهوم الحوكمة وأهمية تطبيقها في القطاع الصحي، لما لها من أثر كبير في تنظيم العمل وتحسين واستدامة أعمال أي منشأة.

وأشار الدكتور أحمد موافى إلى أن معايير الحوكمة والتي تشمل الحيادية والنزاهة والفعالية والكفاءة والجودة والشفافية و المسائلة والمهنية والمشاركة وسيادة القانون يمكن توظيفها من أجل إنتاج نمط فعال يحقق نتائج جيدة ويستبعد الأنماط غير الملائمة.

وأكد موافى أن أسلوب الإدارة الرشيدة، يعمل على تحقيق الجودة الشاملة والتميز وكفاءة الأداء، والقدرة على اتخاذ القرارات بالتزام عال وقدر كاف من المسئولية والشفافية، ويعمل على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالقطاع الصحي.

وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات والمستشفيات على أهمية مراجعة كافة الأصول والموارد المتاحة داخل الجهة المكلف بإدارتها، والعمل.

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