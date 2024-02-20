محلية النواب تناقش تحديد واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، بشأن سرعة الانتهاء من تحديد واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، بمراكز (مراكز طوخ، قها، بنها، كفر شكر – محافظة القليوبية).



وطالب النائب أحمد بدوي، بسرعة الانتهاء من تحديد واعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مشيراً إلى ضرورة مراعاة معاناة المواطنين، وأن يتم الانتهاء من اعتماد الأحوزة وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وأن يتم مواجهة مخالفات البناء وإزالتها من المهد ووقف التعديات على الأراضي الزراعية.

و لفت النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة وجود إجراءات وحلول على أرض الواقع لأزمة الأحوزة العمرانية وسرعة الانتهاء من تحديثها واعتمادها.

وقال درويش: "هناك شكاوى في مديريات التخطيط العمراني من عدم وجود القوة البشرية الحقيقية القادرة على رفع الأحوزة العمرانية على الأرض، عندى تصوير جوي في 15/10، ايه اللى يخليني اعتمد على المديريات التي ليس لديها قوى بشرية، ولا 200 واحد حتى عشان نقول رفع حقيقي للأحوزة العمرانية، بالتالي تخرج بيانات غير سليمة".

و ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن: عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى بمراكز مغاغة، العدوة، بني مزار، وذلك بصفة خاصة، وجميع مراكز محافظة المنيا بصفة عامة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 20 / 11/2023.

و قال النائب إيهاب عبد العظيم، على ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات جادة للانتهاء من الأحوزة العمرانية للقرى في هذه المراكز، وأن يتم وضع خطة زمنية للانتهاء منها.