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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زعلان من كوكب الأرض.. لطفي لبيب: نعيش في عصر شبيه بـ"بشتكة" الدومينو

الفنان لفطفي لبيب
الفنان لفطفي لبيب

أكد الفنان لطفي لبيب، أنه  نعيش الأن في عصر شبيه بـ "بشتكة الدومينو"، معلقا "لدنيا كلها بتتغير والمناخ والاقتصاد بيتغيروا والجغرافيا بتتغير، بس التاريخ عمره ما يتغير.

 

وقال لطفي لبيب، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه لا بد أن نثق في اننا سوف نصل إلى مرحلة الرخاء، مؤكدا أنه أسس أول مسرح في الإمارات، مؤكدا أن أسمه مكتوب في موسوعة الشارقة.

 

وتابع الفنان لطفي لبيب، أنه "أنا زعلان من كوكب الأرض لأنه عامل مشاكل في بحر الصين ومضيق المندب والسودان والنيجر وأوكرانيا وطبعا غزة دي حكاية لوحدها".

لطفي لبيب الاقتصاد المناخ الامارات موسوعة الشارقة

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