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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يرفض إقامة مدارس على أرض استاد الغردقة خلال زيارة لجنة الشباب

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

طالب النائب سيد قاسم ، عضو مجلس النواب ، من اللواء عمر حنفي ، محافظ البحر الاحمر ، برفض المقترح الذي تقدمت به وزارة الشباب لتقسيم ارض استاد الغردقة الي ٤ قطع يتم بيعها لاقامة مدارس عليها والاستفادة من تلك المبالغ في إنشاء  القرية الأولمبية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، مع محافظ البحر الاحمر اليوم الثلاثاء ,لدعم الانشطة الرياضية والشبابية بالمحافظة ، علي هامش الجولة الميدانية للجنة التي تستمر لمدة ٤ ايام .

واكد النائب سيد قاسم ،  أن وجود ذلك العدد من المدارس في منطقة وسط البلد بالغردقة سيؤدي إلي زحام مرورى غير عادي ، وهو ما يتطلب إعادة النظر في القرار الصادر حول بيع أرض الاستاد لاقامة مدارس عليها .

من جانبه وافق اللواء عمر حنفي ، محافظ البحر الأحمر علي مطالب النائب سيد قاسم علي عدم إقامة مدارس علي  أرض الاستاد ، مؤكدا أن تلك المنطقة تصلح  إلا لإقامة مولات تجارية ، أو اي مشروعات أخري عدا المدارس حتي لا يحدث تكدس مرورى داخل مدينة الغردقة لاسيما أن المحافظة لا تعاني من عجز في الأراضي ومن الممكن إقامة تلك المدارس عليها .
 


وكان فراج عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب بالبحر الأحمر ،  أكد أن أرض استاد الغردقة ارض منخفضة ، وارتفعت السيول عليها وغطت المباني ،وهو ما دفع المديرية لتقديم مقترح باستبدال الأرض من خلال بيعها ، وانشاء قرية أولمبية علي مساحة أخري .

وأوضح أن محافظة البحر الأحمر ، هي المحافظة الوحيدة التي لا تملك استاد رياضي ، وان مقترح بيع أرض الاستاد الحالية ، فرصة لتوفير موارد مالية ، لإقامة المرحلة الأولي من القرية الأولمبية بالغردقة , و من المتوقع أن تصل اجمالي تكلفة البيع ما يقرب من ٥٠٠ مليون جنيه ، حيث تصل مساحة الأرض ما يقرب من ٢٥ فدان .


وأوضح أنه تم إسناد ارض الاستاد الي الاستشاري بمجلس الوزراء ، وتم تقسيم الأرض الي ٤ قطع استثمارية تتنوع ما بين انشاء ٣ مدارس خاصة ،ومول تجاري ،حيث لاسيما أنه وفقا للمكتب الاستشاري سيتم البناء علي مساحة ٤٠٪من مساحة الأرض والباقي سيترك مساحات خضراء.

 

ويضم وفد اللجنة كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة ، والنائب درويش مرعي ، والنائب خالد بدوي ،والنائبة آية مدني ، والنائبة ولاء عبدالفتاح , والنائب أسامة عبدالعاطي ،والنائب محمود توشكي والنائبين سيد قاسم وايلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر ومن امانة المجلس عاطف مرعي ،امين لجنة 
.الشباب ، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبدالعظيم

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