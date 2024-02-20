قصواء الخلالي: دور الإعلام هو نقل الحقيقة للمواطنين والتعبير عنه

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن دور الإعلام هو نقل الحقيقة للمواطنين والتعبير عنه، موضحة أننا نتحدث عن إيجاد الحلول ونطرحها للحكومة من خلال استضافة الخبراء والمتخصصين بشكل مستمر.

وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج " في المساء مع قصواء " المذاع على قناة سي بي سي ان الإعلام يحاول تأدية الدور المنوط به ناحية المصريين، ويخبر الحكومة بما يعانون منه، وهو الأمر الطبيعي مستنكرة غضب الحكومة من حديث الإعلام عن الأزمات الاقتصادية مضيفة:" ليه عايزينا نسكت .. طب مين هيكلم الناس".



وعقبت قصواء الخلالي، أن الإعلام والصحافة وصل لمرحلة سابقا، أنه لا يُرى ولا يُسمع بسبب سكوته وعدم تفاعله، متسائلة:" متى ستتحدث حكومة الدكتور مصطفى مدبولي للمصريين، لماذا لا يتحدث رئيس الحكومة للمواطنين من خلال أي وسيلة اعلانية راديو او تلفزيون مصرية ام عربية".

وتابعت موجهة حديثها للحكومة:" لماذا الاعتماد على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين، لماذا لا تخاطب الحكومة الشعب عن خطتها وعملها، معقبة:" لماذا تختبئ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وتعتمد على رئيس الجمهورية في الحديث إلى المواطنين".



وأشارت قصواء الخلالي إلى أن المواطنين في انتظار حلول للأزمة الاقتصادية والخروج من هذه المرحلة الحالية، ونتمنى الخروج والتفاعل والرد على المواطنين وخلع عباءة الصمت".