أستاذ علوم سياسية: أمريكا ترى إسرائيل في أزمة ولابد من مساندتها كحليف.. فيديو

أكد الدكتور محمد كمال استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك مساحة من التوافق ومساحة أخرى من الاختلاف بين الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن وإسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، مشددا على ان أمريكا القوة العظمى قدرتها على التأثير خارج حدودها وفي السياسة الخارجية اصبحت محدودة.

وأشار "كمال"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،إلى أن محدودية السياسة الخارجية الأمريكية ظهرت بشكل كبير في موضوع خرب غزة، موضحا أن ضعف قوة امريكا يأتي بسبب تراجع الولايات المتحدة الأمريكية كقوة كبرى وتوجهات السياسة الخارجية الانعزالية عن العالم وعدم وقدرتها ورغبتها في لعب دور قيادي في العالم.

وأوضح أن علاقة امريكا مع إسرائيل بها بعض الثوابت منذ بداية الازمة، وهي أن إدارة بايدن ترى أن اسرائيل من حقها الدفاع عن النفس على ما حدث في ٧ اكتوبر، ولذلك تستخدم امريكا حق الفيتو ضد أي قرار بوقف إطلاق النار في غزة كما حدث اليوم.

وشدد استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على أن الإدارة الأمريكية ترى أن اسرائيل في أزمة ولابد من مساندتها كحليف.