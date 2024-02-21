كزبرة: حلمي بكر مفهمش أنا عايز أقدم إيه.. ومقدرتش أتخانق معاه

قال الفنان أحمد خالد الشهير بلقب " كوزبرة " أنه في الاساس مغني مهرجانات كأحد أنواع الفنون التي يتقنها وأن رغبته الاولى قبل خوضه تجربة الغناء كان التمثيل .



وتابع كوزبرة خلال لقاءه ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" في الاساس كنت عاوز أمثل لكن لكوني منحدر من منطقة شعبية بالاساس مكنتش عارف أعمل غيه علشان أمثل ".



و أكمل : " علشان مكنتش عارف أمثل إزاي بدأت أعمل اي حاجة تسعدني زي أني أغني أو أعمل إسكتشات أي حاجة المهم حد يشوفني وبالتالي لجأت إلى السوشيال ميديا علشات أتشاف ".



وعقبت الحديدي قائلة : أنت برضه شاطر في الغنا ؟ ليرد ممازحا : " لابمثل أني بغني "

وعن علاقته بالموسيقار حلمي بكر وخلافه معه في أحد برامج المواهب قال : مقدرش أتخانق معاه ده استاذ كبير كان سوء تفهم ومفهمنيش أنا حابب أققدم إيه ؟ فحولت الموضوع لاسكتش بسيط "