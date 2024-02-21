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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ضياء السيد: يجب تقليص فرق الدوري لـ14 ناديًا.. وناقشنا ذلك في وجود كيروش

صدى البلد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عليه التركيز فقط في المرحلة المقبلة التي تشهد بطولة ودية ثم مباراتين في تصفيات كأس العالم، من أجل تقديم شكل جيد مع المنتخب.

وقال ضياء عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "بالتأكيد تقليل أندية الدوري فكرة رائعة، وأفضل فنيا للكرة المصرية، لكن المقترح سيأخذ وقت لتنفيذه، ولابد من تقليل عدد المباريات في ظل عدم انتظام المسابقة، وسبق وتحدثنا في هذا الملف خلال وجود كارلوس كيروش".

وأضاف: "أتمنى تنفيذ فكرة تقليص أندية الدوري المصري، وهذه المرحلة تحتاج موسمًا انتقاليًا من أجل تنفيذ الفكرة، من أجل الصالح العام، خصوصا اننا نضع مقترحات بدوري من دور واحد، ودوري من مجموعتين، وكل الأفكار لا يتم الاهتمام بها، بحجة وجود الرعاة".

وأكمل: "بالتأكيد، انتظام مسابقة الدوري سيجعل الراعي يدفع أكثر، ولابد من اتخاذ موقف لصالح الكرة المصرية بعيدًا عن دائرة المناقشات".

وزاد: "الأفضل تخفيض عدد فرق الدوري إلى 16 ناديًا كمرحلة أولى، ثم 14 ناديًا وهو العدد المثالي، وزيادة الأندية جاءت مجاملات خلال أوقات معينة، لأن تقليص فرق المسابقة يحل العديد من الأزمات".

وأشار إلى أن حسام حسن عليه التركيز فقط في اختيارات اللاعبين والدورة الودية بالإمارات وعبور المرحلة المقبلة في تصفيات كأس العالم، ثم مناقشة باقي الأمور مع اتحاد كرة القدم.

وواصل: "طالما يوجد مدير للمنتخب المصري، فلا حاجة لوجود مشرف على منتخب مصر، لا يجب زيادة العدد من الإداريين حول المنتخب الوطني.

وأوضح أن حسام حسن ينتظر فرصة تولي تدريب منتخب مصر، وهو متحمس للغاية، ويتواجد في المباريات بصورة طبيعية، من أجل استكشاف اللاعبين ورؤيتهم على الطبيعة، وتجميع أفكار عن فرق الدوري المصري.

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