بلينكن سبقه.. لافروف يصل إلى البرازيل لحضور اجتماع خارجية العشرين

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى البرازيل لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة "العشرين"، قادما من فنزويلا وقبلها كوبا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق إن الاجتماع الأول برئاسة البرازيل سيخصص للتركيز على تسوية التناقضات الجيوسياسية وإصلاح المؤسسات الاقتصادية الدولية".

كما لفتت الوزارة إلى أن لافروف سيتحدث في كلمته عن تقييم روسيا للتحديات التي تواجه المجتمع الدولي وأسبابها وديناميكياتها الداخلية، والخطوات اللازمة للتغلب على هذه المشاكل بشكل فعال.

ومن المقرر أن يعقد لافروف عدة لقاءات مع نظرائه في بلدان الأسواق الناشئة.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل إلى البرازيل للمشاركة في اجتماعات قمة العشرين.

وأوضحت الوكالة الفرنسية، أن اجتماع مجموعة العشرين من المقرر أن يحضره أيضا نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وسيلتقي بلينكن أيضًا مع الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي يعيش خلافًا دبلوماسيًا مع إسرائيل بعد أن شبه الهجوم على غزة بالمحرقة النازية، وهي تصريحات رفضتها واشنطن.