عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد طلاقهما.. سائق يحاول قتل زوجته السابقة.. والسبب وهم كاذب

بعد طلاقهما.. سائق
بعد طلاقهما.. سائق يحاول قتل زوجته السابقة

ينفرد موقع صدى البلد بنشر التحقيقات في قضية شروع سائق بقتل طليقته لشكه في سلوكها ونشر أقوال المجني عليها وأقوال رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة التي وقعت بها الجريمة. 

اقرأ ايضًا :

txt

السجن 13 سنة وغرامة 105 آلاف جنيه لعامل مقهى تاجر في الحشيش

txt

قرار جديد من المحكمة بشأن 9 أشخاص نقبوا عن الآثار في المعصرة

txt

اليوم.. نظر الطعن على إعدام المتهمين في قضية شهيدة الشرف بالدقهلية

txt

إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ أحداث عنف الطالبية

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ص»، 40 سنة، سائق بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليها هالة مجدي عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على سلب روحها بعد أن أوعز له شيطانه بذلك، لانتقام ظالم، وظنًا كاذبًا بسلوكها، على أثر خلاف سابق بينهما، معدًا لذلك الغرض الشيطاني السلاح الأبيض تالي الوصف، ونفاذًا لما وغر في صدره وراجحة عقله من نية خبيثة للخلاص منها، توجه إلى مكان تواجدها وما أن ظفر بالمجني عليها حتى كال لها عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسدها فأحدث ما بها من إصابات قاصدًا قتلها إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز سلاح أبيض «سكين» بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

اقرأ ايضًا :

txt

يقودها استشاري كلى وسائق.. ننفرد بنشر تحقيقات قضية عصابة الاتجار بالأعضاء البشرية

txt

العدل: نقل مقر عمل لجان التوفيق في المنازعات لوزارة التربية والتعليم

txt

جنايات القاهرة تؤيد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال تاجر مخدرات وأسرته

txt

بتهمة الغسل.. التحفظ على أموال تاجر مخدرات وزوجته وابنيه القاصرين

txt

عقارات وسيارات.. إدارة متابعة الثروات غير المشروعة تكشف مفاجآت عن تجار المخدرات| «خاص»

txt

ننفرد بنشر تحريات إدارة مكافحة المخدرات في قضية غسل الأموال لـ 3 تجار

وأضافت شهادة هالة مجدي، 30 سنة، ربة منزل، المجني عليها في شهادتها أم النيابة العامة بوجود خلافات بينها وبين المتهم «طليقها» وأثناء تواجدها بمسرح الجريمة لشراء بعض الملابس، فوجئت بقدومه لها، محرزًا لسلاحًا أبيضًا «سكين»، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا بسلاحه بأماكن متفرقة من جسدها فأحدث ما بها من إصابات قاصدًا من ذلك قتلها.

وأكدت تحريات الرائد شرطة محمد مجدي محمود عمر، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة صحة الواقعة من توجه المتهم لمكان تواجد المجني عليها محرزًا لسلاح أبيض متعديًا عليها طعنًا به وعزى قصد المتهم من ارتكابه لتلك الواقعة قتل المجني عليها إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيها ألا وهو مدراكة المجني عليها بالعلاج.  

شروع في قتل شك في سلوكها قتل طليقته تحقيقات النيابة العامة أقوال الشهود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

ترشيحاتنا

استقطبوا ذوي الضوائق المالية|ننفرد بأقوال مسئول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في تجارة الأعضاء

السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لطبيب شهير تاجر في الأعضاء البشرية

مضوني على إيصال أمانة.. ننفرد بنشر أقوال المجني عليه في تجارة الأعضاء البشرية

نمبر وان في القفص.. محكمة الجيزة تنظر قضية محمد رمضان اليوم

سعر عيار 24 اليوم 21-2-2024 في محلات الصاغة

احترس .. هذه أمور تمنع الخشوع في الصلاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. نسمة محجوب تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

هل يتم تبكيرها.. جدول صرف رواتب شهر مارس بالزيادة قبل بداية رمضان

لن تصدق ماذا وجد أفضل مصوّر لهذا العام تحت الماء؟

بـ يورو واحد.. يمكنك شراء منزل أحلامك في أجمل دول العالم|ما القصة؟

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ