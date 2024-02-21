بعد طلاقهما.. سائق يحاول قتل زوجته السابقة.. والسبب وهم كاذب

ينفرد موقع صدى البلد بنشر التحقيقات في قضية شروع سائق بقتل طليقته لشكه في سلوكها ونشر أقوال المجني عليها وأقوال رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة التي وقعت بها الجريمة.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ص»، 40 سنة، سائق بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليها هالة مجدي عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على سلب روحها بعد أن أوعز له شيطانه بذلك، لانتقام ظالم، وظنًا كاذبًا بسلوكها، على أثر خلاف سابق بينهما، معدًا لذلك الغرض الشيطاني السلاح الأبيض تالي الوصف، ونفاذًا لما وغر في صدره وراجحة عقله من نية خبيثة للخلاص منها، توجه إلى مكان تواجدها وما أن ظفر بالمجني عليها حتى كال لها عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسدها فأحدث ما بها من إصابات قاصدًا قتلها إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز سلاح أبيض «سكين» بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.

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وأضافت شهادة هالة مجدي، 30 سنة، ربة منزل، المجني عليها في شهادتها أم النيابة العامة بوجود خلافات بينها وبين المتهم «طليقها» وأثناء تواجدها بمسرح الجريمة لشراء بعض الملابس، فوجئت بقدومه لها، محرزًا لسلاحًا أبيضًا «سكين»، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا بسلاحه بأماكن متفرقة من جسدها فأحدث ما بها من إصابات قاصدًا من ذلك قتلها.

وأكدت تحريات الرائد شرطة محمد مجدي محمود عمر، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة صحة الواقعة من توجه المتهم لمكان تواجد المجني عليها محرزًا لسلاح أبيض متعديًا عليها طعنًا به وعزى قصد المتهم من ارتكابه لتلك الواقعة قتل المجني عليها إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيها ألا وهو مدراكة المجني عليها بالعلاج.