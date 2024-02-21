جامعة برج العرب التكنولوجية تعلن عن انطلاق مبادرة وادي التكنولوجيا التطبيقية

نظمت جامعة برج العرب التكنولوجية برعاية الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، ندوة تعريفية عن مبادرة وادى التكنولوجيا التطبيقية وبرنامج زمالة ريادة الأعمال مقدمة من شركة بي تي اس القابضة للاستثمارات الأمريكية والتي تم إطلاقها برعاية المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

يُقدم وادي التكنولوجيا التطبيقية "Kemtech Valley" نموذجًا متميزًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يُجمع بين خبرة شركة بي تي إس القابضة للاستثمارات ورؤية المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. تتمثل رسالة وادي التكنولوجيا التطبيقية في دعم ورعاية الكوادر الطلابية المميزة ورواد الأعمال المبتكرين والمشروعات البحثية والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجية التطبيقية. يُركز وادي التكنولوجيا التطبيقية على تنمية مهارات ووظائف المستقبل، تلبيةً لحاجة مصر من المهارات والكفاءات لدعم وتنمية المجتمع بما يتناسب مع سوق العمل.

وأشار الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية، بأن الندوة تهدف إلى مساعدة الطلاب على تطوير قدراتهم الإبداعية والريادية حتى تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتشجيع الطلاب على الإبداع والعمل الحُر وخلق ثقافة محلية قائمة على الابتكار وتزويدهم بالمعلومات والموارد الضرورية لبدء وإدارة أعمالهم.

وذكرت الدكتورة رانيا الشرقاوي عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية، أهمية الندوة فى العمل على ترسيخ ثقافة الريادة وتحفيز روح المبادرة لدى الطلاب ومساعدة الطلاب فى بناء مشاريعهم الخاصة وأن يتعلم الطلاب كيفية إنشاء وإدارة مشاريعهم وتطوير أفكارهم الإبداعية و مهاراتهم المهنية والريادية المطلوبة في سوق العمل الحديث وتطوير مهارات الحياة اللازمة في سوق العمل، مثل القيادة، واتخاذ القرارات. وأوضحت المهندسة مها مندور الرئيس التنفيذي لشركة بي تي اس القابضة للاستثمارات الدور الحيوي التى تقوم بها الندوه فى تمكين الشباب وتجهيزهم لمواجهة تحديات سوق العمل وتوفر الفرصة للشباب الجامعي للتعرف على احتياجات سوق العمل وتطلعاته وتقدم التوجيه والإرشاد للطلاب حول كيفية بناء مسيرة مهنية ناجحة.

وحاضر خلال الندوة الدكتور سيد الفأر استاذ بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية مشيرا أن الندوة تسعى إلى تمكين الطلاب وتطوير مهاراتهم ليس فقط ليكونوا مؤهلين للعمل في الشركات والمؤسسات الكبرى، ولكن أيضًا لبناء مشاريعهم الخاصة وتحقيق النجاح في عالم ريادة الأعمال وتهدف إلى توجيه وتطوير الطلاب بما يساعدهم على تحقيق أقصى استفادة من تعليمهم الجامعي.

وتشمل الندوة موضوعات متنوعة، مثل : أهمية ريادة الأعمال منح مجانية للنوابغ كيفية تحويل أفكارك الإبداعية إلى شركات ناشئة احتضان مشروعات ابتكارية فرص السفر للخارج مكافآت مالية تحمل جزئى للمصروفات الجامعية وتاتى الندوة فى إطار اهتمام الجامعة بتعزيز أهمية مفهوم ريادة الأعمال بين الطلاب ومساعدتهم فى تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع .