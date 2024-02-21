الصحف الكويتية| قتـ.لى وجرحى في غارة إسرائيلية على دمشق.. وإدانات لاستخدام الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة.. وروسيا تشحن آلاف الأطنان من الحبوب المجانية إلى 6 دول أفريقية

الكويت.. الأمير يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

الصين تجدد أشد إنذار لمواجهة موجة باردة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بمعارك غزة

أميركا تستخدم الفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة القبس إن وزارة الخارجية الكويتية أعربت عن أسف البلاد لاستخدام حق النقض (الفيتو) مجددا في مجلس الأمن يوم أمس الثلاثاء للحيلولة دون إصدار قرار مقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عن المجموعة العربية يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على شعب فلسطين الأعزل منذ أكثر من أربعة أشهر.

وإذ أكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء مجدداً موقف دولة الكويت الداعي لوقف إطلاق النار الفوري والتام في قطاع غزة لتحذر من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.

وتؤكد دولة الكويت أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها ومعالجتها لضمان تمكين مجلس الأمن من القيام بواجباته الأساسية في صون الأمن والسلم الدوليين.

فيما أشارت صحيفة الراي إلى أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد بعث برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا بما حققته المملكة من نهضة تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة لدى المجتمع الدولي.

وأعرب الأمير عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والتي تجسدت بالمواقف التاريخية المشتركة فيما بينهما وعن الثناء على الأواصر الوثيقة التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة على كل الأصعدة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق وشعبه الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.



عربيا وإقليميا، لفتت صحيفة الكويتية إلى اعراب المملكة العربية السعودية، عن اسفها جرّاء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير.

وحذرت المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

أفادت صحيفة الراي بأن المرصد السوري أعلن مقتل شخصين على الأقل في غارة إسرائيلية على دمشق.

واستهدفت إسرائيل صباح اليوم، حياً سكنيا في دمشق بعدد من الصواريخ وفق ما نقل الإعلام الرسمي في استهداف هو الثاني من نوعه داخل العاصمة دمشق خلال الشهر الحالي.وأفاد التلفزيون الرسمي السوري «عدوان إسرائيلي بعدد من الصواريخ يستهدف حي كفر سوسة السكني في العاصمة دمشق» الذي يوجد فيه أيضاً عدد من المقرات الأمنية.ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا صوراً تظهر حريقاً مندلعاً في أحد طوابق مبنى سكني، إلى جانب تضرر طوابق أخرى في إحدى العمارات السكنية بمنطقة كفرسوسة.وقال مصور وكالة فرانس برس في المنطقة إن طوقاً أمنيا ضرب في المكان، فيما تحاول فرق الإطفاء إخماد الحريق الذي اندلع.



وقالت صحيفة الوطن إن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت أنها تلقت اليوم الأربعاء تقريرا عن نشاط متزايد للطائرات المسيرة على بعد 40 ميلا بحريا غرب مدينة الحديدة اليمنية، حيث يهاجم الحوثيون سفن الشحن احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.



ولفتت صحيفة الجريدة الى اعلان الجيش الإسرائيلي مقتل جندي، وإصابة 3 آخرين من «كتيبة 932» التابعة للواء ناحال، خلال معارك شمالي قطاع غزة.

دوليا، أوضحت صحيفة الراي اعلان قال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف إن موسكو أكملت مبادرتها لشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى ست دول أفريقية، كما وعد الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو.

وأضاف باتروشيف لبوتين خلال اجتماع أمس الثلاثاء أن روسيا شحنت 50 ألف طن لكل من الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى و25 ألفا لكل من مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي وإريتريا.

وكان بوتين قد وعد بتسليم الحبوب مجانا إلى الدول الست خلال قمة مع الزعماء الأفارقة في يوليو، بعد قليل من انسحاب موسكو من صفقة سمحت لأوكرانيا بشحن الحبوب من موانئها على البحر الأسود على الرغم من الحرب التي تشنها روسيا.





وذكرت صحيفة القبس أن الولايات المتحدة أفشلت بحق النقض «الفيتو» مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.

ويطالب مشروع القرار «بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب أن تحترمه جميع الأطراف».

كما تضمن المطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين فورا ودون أي شروط مسبقة.

فيما أشارت صحيفة الراي أن المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية جدد اليوم الأربعاء إنذارا باللون البرتقالي، وهو أشد إنذار في نظام التحذير المكون من ثلاثة مستويات، لمواجهة موجة باردة، متوقعا انخفاض درجات الحرارة في المناطق الجنوبية بالبلاد.

واعتبارا من اليوم الأربعاء حتى يوم الجمعة القادم، سينخفض متوسط درجات الحرارة اليومية أو درجات الحرارة الصغرى في معظم أنحاء جنوبي الصين من 6 إلى 12 درجة مئوية.