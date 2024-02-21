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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كزبرة يغير اسمه لهذا السبب.. اعرف التفاصيل

كزبرة
كزبرة

قرر مؤدى المهرجانات كزبرة تغيير اسمه إلى أحمد بحر من أجل التمثيل، وهو ما أعلن عنه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة".

وقال كزبرة، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON: “اسم العائلة بحر والناس حبت اسم كزبرة، لكن هغيره بسبب التمثيل، أنا هدفي الأول كان التمثيل ولجأت للغناء على السوشيال علشان مكنتش عارف أوصل لهدفي، في الأساس كنت عاوز أمثل، لكن لكوني منحدر من منطقة شعبية مكنتش عارف أعمل إيه علشان أمثل، وبدأت أعمل أي حاجة تساعدني زي إني أغني أو أعمل اسكتشات.. أي حاجة المهم حد يشوفني”.

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وعقبت “الحديدي” قائلة: “إنت برضه شاطر في الغنا؟”، ليرد ممازحا: "لا بمثل إني بغني".

وعن علاقته بالموسيقار حلمي بكر وخلافه  معه في أحد برامج المواهب، قال: "مقدرش أتخانق معاه ده أستاذ كبير، كان سوء تفهم  ومفهمنيش أنا حابب أقدم إيه؟ فحولت الموضوع لاسكتش بسيط".

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