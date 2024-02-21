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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي عن عمر يناهز 83 عاما

ثناء دبسى
ثناء دبسى

توفيت الفنانة السورية ثناء دبسى عن عمر يناهز 83 عاما بعد تقديمها كثير من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربى.

 

مسيرة ثناء دبسى الفنية 

ثناء دبسى من مواليد مدينة حلب عام 1941، بدأت رحلتها مع التمثيل وهي فتاة صغيرة في الحفلات المدرسية بمدينتها وتعلمت رقص السماح وغناء الموشحات والقدود، وانتقلت بعدها للمشاركة في أنشطة فنية كانت تنظمها فرقة نادي المسرح الشعبي في حلب وتدربت على يد الموسيقي الراحل بهجت حسان.

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أعمال ثناء دبسى 

وقدمت ثناء دبسى العديد من الأعمال الفنية فى التلفزيون والتى حققت نجاحا كبيرا منها مثل حارة القصر وهارون الرشيد وشجرة الدر والحكاية الثانية من سيرة بني هلال والأميرة الخضراء والذئاب وأبو كامل وقلوب خضراء وباب الحديد وسيرة آل الجلالي وقوس قزح 2 والفصول الأربعة ورسائل الحب والحرب وترجمان الأشواق.

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