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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أكدت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن هناك دليل واضح بأن إسرائيل تريد دعم المستوطنات وتغيير المعالم الديموغرافية في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس الشريف أمر مرفوض.

وقالت ياسمين موسى، خلال مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد وسياسات الاستيطان تهدف إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة وتحديدا من القدس الشريف وفرض الأمر الواقع.

 

وتابعت  المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب، مؤكدة أن الضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراض محتلة بالنسبة لوجهة النظر المصرية.

 

حق الفلسطينيين في تقرير المصير

وأشارت ياسمين موسى إلى أن مصر قدمت ورقتها للمحكمة وشرحت كيف تنتهك إسرائيل حقوق الشعب الفلسطيني ويجب أن يتم احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

الدكتورة ياسمين موسى وزير الخارجية إسرائيل المستوطنات الأراضي المحتلة

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