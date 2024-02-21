عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب تتفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية بأسوان.. صور

صحة النواب تتفقد
صحة النواب تتفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفي السباعية بأسوان

تفقد وفد برلماني من لجنة الشون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد الذي يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة أسوان مشروع إنشاء وتطوير مستشفي السباعية المركزي بمنطقة السباعية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوفد البرلماني لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

واستقبل رئيس جهاز مدينه والسباعية محمود عليان الوفد البرلماني واصطحب الوفد في جولة تفقدية لمشروع إنشاء وتطوير مستشفي السباعية المركزي والذي أكد علي وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات والتشغيل قبيل موعد ٦/٣٠ لتكون صرح طبي يخدم أهالي المدينه والذي يقام علي مساحه ١٠ آلاف متر مربع يشمل اقسام الطواريء والحوادث ومدرسه تمريض ومباني تشمل كافه التخصصات.

 

ورافق الوفد خلال تفقد المنشآت الصحية الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية و الدكتور أحمد سعفان ريس قطاع الرعاية العلاجيه بوزارة الصحة والسكان ووكيل وزارة الصحة بأسوان دكتورة حنان انور ورحاب علي مدير عام الهيئة العامه للاعتماد والرقابهدة الصحية وطارق صبح مدير قسم الطب الوقائي بأسوان ومن ديوان عام المحافظة ايرين وديع نائب مدير العلاقات العامة.

ويضم الوفد البرلماني من لجنه الشون الصحية بمجلس النواب النائبه سهير عبد الحميد والنائب محمود العزب والنائب محمود ابو الخير و النائب مكرم رضوان والنائبة عبلة الالفي والنائبة راوية مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة جمان عمارة والنائبة ريهام عبد النبي والنائب علي البدري.

423063016_700247925328891_7749909120441016662_n
423063016_700247925328891_7749909120441016662_n
423147751_928379925199179_4009540550121904042_n
423147751_928379925199179_4009540550121904042_n
423422559_359670033631719_4132580465777235021_n
423422559_359670033631719_4132580465777235021_n
423454752_3733239363667928_2009082613628225452_n
423454752_3733239363667928_2009082613628225452_n
وفد برلماني لجنة الشون الصحية بمجلس النواب محافظة أسوان زيارة ميدانية مستشفي السباعية المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

طرح مشروع قانون ضريبة الدخل للحوار المجتمعي مارس المقبل| خاص

جوعى منذ 3 أشهر.. اليونيسف : ما يحدث لأطفال غزة غير مسبوق

حكم العودة.. شاهد المندوه فى مجلس الدولة لتسلم الصيغة التنفيذية أمينا لصندوق الزمالك

خطة مصرية طموحة لرفع صادرات التمور إلى 500 مليون دولار سنويًا

الخارجية: مصر تتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

صاروخان من حزب الله على الاحتلال.. والجيش الصهـ.يوني يرد بقصف 3 مراكز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تساعد حمامات الساونا على حرق السعرات الحرارية؟

بعد 50 عاما..عمال تنظيف يعثرون على أول كمبيوتر بالعالم| شاهد كيف يبدو

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

فيديو

عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده بدمياط

ساعات ثمينة ومشغولات ذهبية.. تفاصيل سرقة الفنانة ميرهان حسين بالمقطم

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ