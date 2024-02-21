صحة النواب تتفقد مشروع إنشاء وتطوير مستشفى السباعية بأسوان.. صور

تفقد وفد برلماني من لجنة الشون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائبة سهير عبد الحميد الذي يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة أسوان مشروع إنشاء وتطوير مستشفي السباعية المركزي بمنطقة السباعية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية للوفد البرلماني لمحافظة أسوان لتفقد عدد من المنشآت الصحية التي تم نقلها موخرا للهيئة العامة الرعاية الصحية ضمن منظومه التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

واستقبل رئيس جهاز مدينه والسباعية محمود عليان الوفد البرلماني واصطحب الوفد في جولة تفقدية لمشروع إنشاء وتطوير مستشفي السباعية المركزي والذي أكد علي وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير والانشاءات والتشغيل قبيل موعد ٦/٣٠ لتكون صرح طبي يخدم أهالي المدينه والذي يقام علي مساحه ١٠ آلاف متر مربع يشمل اقسام الطواريء والحوادث ومدرسه تمريض ومباني تشمل كافه التخصصات.

ورافق الوفد خلال تفقد المنشآت الصحية الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية و الدكتور أحمد سعفان ريس قطاع الرعاية العلاجيه بوزارة الصحة والسكان ووكيل وزارة الصحة بأسوان دكتورة حنان انور ورحاب علي مدير عام الهيئة العامه للاعتماد والرقابهدة الصحية وطارق صبح مدير قسم الطب الوقائي بأسوان ومن ديوان عام المحافظة ايرين وديع نائب مدير العلاقات العامة.

ويضم الوفد البرلماني من لجنه الشون الصحية بمجلس النواب النائبه سهير عبد الحميد والنائب محمود العزب والنائب محمود ابو الخير و النائب مكرم رضوان والنائبة عبلة الالفي والنائبة راوية مختار والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائبة جمان عمارة والنائبة ريهام عبد النبي والنائب علي البدري.

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