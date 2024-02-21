حزب الله: استهدفنا ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة.. وصاروخ يصيب مبنى بالمطلة

أعلن حزب الله عن استهداف ثكنة زرعيت وذلك بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة، وفق ماذكرت وسائل إعلام عدة.

كما قصف حزب الله تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابات مباشرة.

كما ذكر حزب الله أنه استهدف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية وحقق إصابات مباشرة.

وتعرض الاحتلال لإطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية بأن صاروخ مضاد للدروع أصاب مبنى في المطلة شمال إسرائيل (الأراضي المحتلة).