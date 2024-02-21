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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| دعاء ليلة النصف من شعبان.. شخص بشره النبي بالنجاة من النار يوم القيامة.. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

ليلة النصف من شعبان ..الافتاء: تبدأ من مغرب السبت وتنتهي فجر الأحد
 

هذا الشخص بشره النبي بالنجاة من النار يوم القيامة
 

بتعب من الصيام فهل يجوز إخراج صدقة بدلا من القضاء| الإفتاء ترد
 

حكم الصيام والصدقة شكرًا لله تعالى
 

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب .. ردده يجبر بخاطرك
 

حكم صيام من عزم على الفطر ثم عدل عن نيته
 

صيام الأيام البيض في شعبان.. تبدأ من فجر الجمعة فرصة لا تتركها
 

مجدي عاشور: المبالغة فى أسعار السلع عند حدوث الأزمات حرام شرعًا
 

ليلة النصف من شعبان.. جبر الله فيها خاطر سيدنا النبي
 

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده من الآن ليوم الأحد يغفر الله لك الذنوب

 

بشرى سارة.. الأوقاف ترفع مكافأة خطبة الجمعة للمتميزين
 

شيخ الأزهر: أتألم من تطبيع واعتياد مشاهد قتـ.ـل الشهداء في غزة

ليلة النصف من شعبان حكم الصيام والصدقة شكر ا لله تعالى اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب حكم صيام من عزم على الفطر ثم عدل عن نيته صيام الأيام البيض فى شعبان دعاء ليلة النصف من شعبان شيخ الأزهر

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