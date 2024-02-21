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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر من بينها.. توقعات بمرور القمر الصناعي المرتقب سقوطه على 6 دول عربية

صدى البلد

من المنتظر أن يدخل قمر صناعي أوروبي الغلاف الجوي للأرض، ويحترق خلال الساعات المقبلة.

وقال مركز الفلك الدولي عبر حسابه على منصة "إكس" إن "الفترة المتوقع أن يسقط القمر الصناعي الأوروبي على الأرض هي ما بين الساعة 12 ظهرًا والساعة 06 مساء بتوقيت جرينتش. أي أننا دخلنا الآن في فترة احتمالية سقوط القمر الصناعي".

وأضاف المركز أنه خلال هذه الفترة سيمر القمر الصناعي فوق الوطن العربي مرتين، الأولى فوق اليمن والسعودية والعراق، وذلك ما بين الساعة 06:16 مساء إلى الساعة 06:26 مساء بتوقيت السعودية.

ولفت إلى أن الثانية فوق السودان ومصر وليبيا، وذلك ما بين الساعة 06:43 مساء إلى الساعة 06:52 مساء بتوقيت مصر.

وأشار مركز الفلك الدولي "إذا سقط القمر الصناعي خلال هذه الفترة، سيشاهد في السماء كشظايا عديدة لامعة وكبيرة يمكن مشاهدتها بوضوح بالعين المجردة، ويمكن مشاهدتها من الدول المذكورة سابقا وما حولها أيضًا.

وكان القمر الصناعي ERS-2 عبارة عن منصة مراقبة متطورة عندما تم إطلاقه في عام 1995، حيث قام بصياغة تقنيات تُستخدم الآن بشكل روتيني لمراقبة كوكب الأرض، لكنه شرد في الفضاء بعدها في عام 2011 عقب إنهاء عملياته وإخراجه من مداره.

قمر صناعي أوروبي السعودية والعراق اليمن مصر الغلاف الجوي للأرض

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