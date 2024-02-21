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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 غارات .. الطيران الأمريكي البريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى اليمنية

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام يمنية أن العدوان الأمريكي البريطاني شن 3 غارات جوية استهدف بها منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

وكانت جماعة الحوثي أفادت في وقت سابق  بأن دفاعاتها الجوية  تمكنت من  إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MK-9، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأشارت جماعة الحوثي الي انه تم إسقاط  الطائرة المسيرة بصاروخ أرض جو.

من جانبه، قال محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لـ مليشيات الحوثي في اليمن، إن هناك حربا بين مليشيات الحوثي والتحالف الثلاثي الولايات المتحدة وبريطانيا والاحتلال الإسرائيلي، وفي هذه الحرب يستهدف كل طرف قوى ومصالح الطرف الآخر.

 

وأضاف البخيتي عبر حسابه على منصة إكس: "حتى الآن، لا تزال مهمة القوات البحرية التابعة لـ الاتحاد الأوروبي التي سيتم إرسالها إلى مسرح العمليات في البحر الأحمر غير واضحة، بخلاف الإعلان عن أنها قوات دفاعية".

وتابع: "فإذا كانت مهمتها حماية السفن التجارية والحربية للدول غير المشاركة في الحرب، فهذا لا يعني أنها أصبحت طرفاً فيها، أما إذا كانت مهمتها تشمل حماية السفن التجارية والحربية لمصلحة طرف ضد آخر، فهذا يعني أنها أصبحت طرفاً في النزاع بكل المقاييس المنطقية والعرفية".

وأشار: "لو كانت دول الاتحاد الأوروبي صادقة في حرصها على حماية حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، لتدخلت لحماية السفن التجارية المتجهة إلى غزة واليمن، وهو ما أدى منعه إلى مجاعة في اليمن وغزة".

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