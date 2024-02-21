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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مهرجان الأسر الطلابية بعين شمس يستكمل فعالياته بمصارعة الذراعين والكرة الخماسية

الانشطة الطلابية
الانشطة الطلابية

تستمر فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بجامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لليوم الرابع على التوالي.

حيث شهد اليوم الرابع عددا من الفعاليات منها فعاليات مسابقة مصارعة الذراعين و حصول كلية التجارة علي المركز الأول ،كلية التربية علي المركز الثاني ،كلية الطب علي المركز الثالث.

وفي مسابقة كرة القدم الخماسي حصول كلية الحقوق علي المركز الاول ،كلية الحاسبات والمعلومات  علي المركز الثاني ،كلية الزراعة علي المركز الثالث.

يأتي مهرجان الأسر الطلابية تحت إشراف إداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب  وإشراف تنفيذي طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و مهيتاب مجدي القائم بعمل مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية  ، الطالبة مريم خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة،  الطالب أحمد رمضان أمين لجنه الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس و بمشاركة لجنة النشاط الرياضي.

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