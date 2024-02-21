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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

أمين البحوث الإسلامية لشئون الواعظات: مسابقة "بنت الأزهر" استكمال لجهود الوافدين

أمين البحوث الإسلامية
أمين البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات

قالت الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إن الأزهر الشريف بقطاعاته المختلفة لا يتوانى عن دعم الوافدات، وتقديم كل الدعم لهن عبر كل الوسائل، وتأتي تلك المسابقة استكمالا لتلك الجهود التي تدعم بناتنا الوافدات، والتي تهدف إلى تزويدهن بالعديد من المهارات العلمية والتكنولوجية، لمساعدتهن على تحقيق أهدافهن التعليمية.

أمين البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات:  مسابقة "بنت الأزهر الوافدة" استكمال لجهود الوافدين

وأوضحت الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات أن المسابقة قد انتهجت أعلى معايير الشفافية عبر جميع مراحلها، مع تعيين لجنة تحكيم رفيعة المستوى من شخصيات عامة مرموقة، وقد اعتمدت فيها أعلى معايير الشفافية في التحكيم بين جميع الأعمال المشاركة، مؤكدة أن جميع الأعمال كانت مميزة وذات مستوى متميز.

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فيما قال العميد محمود صبيحة، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، إن الأزهر يولي الطلاب الوافدين اهتماما كبيرا، وينظم لهم الكثير من المسابقات لتطوير مهاراتهم ومنها مسابقة بنت الأزهر الوافدة والتي نحن اليوم بصددها نكرم الفائزات منهن، والتي تستهدف غرس الكثير من القيم التي تعلي من شأن المرأة وتوضح أهم حقوقها لتكون سفيرة للأزهر في بلادها وتعليم مثيلاتها ما تعلمته في الأزهر لتنشر رسالة الأزهر الوسطية.

ووجه رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على دعمه الكبير للطلاب الوافدين والمستمر، لتخريج طلاب ينشرون صحيح الدين الإسلامي، ويكونون بناة وعونا لأوطانهم، مبينا أن الأزهر يعمل على إعداد جيل متميز في كل المجالات، لأنه منارة تنشر العلم في كل ربوع العالم.

وتأتي مسابقة "بنت الأزهر الوافدة" انطلاقًا من دور الأزهر الشريف المعرفي والتوعوي والدعوي؛ وذلك لإظهار روح الانتماء لدى الطالبة الوافدة للأزهر الشريف بعلمه وعلمائه عن طريق اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وبث روح العمل الجماعي، وتتمثل جوائز المسابقة في خمس جوائز لخمسة أعمال فردية أو جماعية تكون كالآتي: الأول: 10000 آلاف جنيه، الثاني: 8000 آلاف جنيه، الثالث: 6000 آلاف جنيه، الرابع: 4000 آلاف جنيه، الخامس: 2000 جنيه.

الأزهر مجمع البحوث الاسلامية أمين البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات الدكتورة إلهام شاهين مسابقة بنت الأزهر الوافدة

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