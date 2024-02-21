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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

"البحوث الإسلامية" يعقد احتفالًا لتكريم الطالبات الفائزات في مسابقة "بنت الأزهر الوافدة"

مسابقة بنت الأزهر
مسابقة بنت الأزهر الوافدة

عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بالتعاون مع مدينة البعوث الإسلامية احتفالية لتوزيع الجوائز على الفائزات في مسابقة بنت الأزهر الوافدة والتي أعلن عنها في وقت سابق، في إطار بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر بالاهتمام بالدعم العلمي والثقافي والمعرفي للطلاب الوافدين.

"البحوث الإسلامية" يعقد احتفالًا لتكريم الطالبات الفائزات في مسابقة "بنت الأزهر الوافدة"

عقد الاحتفال بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، د. سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. إلهام شاهين الأمين العام المساعد لشئون الواعظات بالمجمع، العميد محمود صبيحة رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، الشيخ خالد شلتح رئيس الإدارة المركزية للجنة العليا للدعوة بالمجمع.

ونُفذت المسابقة على عدة مراحل بدأت المرحلة الأولى بتسلم الأعمال التي استوفت شروط المسابقة عبر منافذ التسليم المحددة مجمع البحوث الإسلامية ومدينة البعوث الإسلامية للطالبات الوافدات، كما شهدت المرحلة الثانية تحكيم الأعمال المقدمة من المتسابقات من جانب لجنة تحكيم متخصصة لاختيار أفضل الأعمال، ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي عقد المقابلات الشخصية لفريق العمل ومناقشتهم في المحتوى المقدم ومن ثم التحكيم النهائي للمسابقة وإعلان الفائزين.

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وفاز بالمراكز الأول: مريم بيك من "قيرغيزستان" وعطايا حنيفة من إندونيسيا وقسمة قود دينق من السودان بجائزة قيمتها 10000 آلاف جنيهًا، أما المركز الثانى: فطرة المولدينا من اندونيسيا بجائزة قيمتها 8000 آلاف جنيها، المركز الثالث: فاطمة أسامه محمد من فلسطين ولطيفة عامر النايف من سوريا بجائزة قيمتها 6000 آلاف جنيهًا، المركز الرابع: نور جوليا كارلينا وناضرة عثمان ومكة دينا رمضان وتريا عمليا (من اندونيسيا) بجائزة قيمتها 4000 آلاف جنيهًا، المركز الخامس: أنتان نور فائزة وحنيفة رمضانتي من إندونيسيا بجائزة قيمتها 2000 آلاف جنيهًا.

يأتي تنظيم هذه المسابقة انطلاقًا من دور الأزهر الشريف المعرفي والتوعوي والدعوي؛ لإظهار روح الانتماء لدى الطالبة الوافدة للأزهر الشريف بعلمه وعلمائه عن طريق اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وبثّ روح العمل الجماعي، مضيفًا أن المسابقة تهدف إلى تنمية المهارات اللغوية لدى الطالبات الوافدات، إزكاء روح الإبداع والابتكار، تنمية المعلومات الإثرائية لديهن عن الأزهر الشريف، فتح المجال للتعبير عن الرأي بطريقة منهجية مفيدة، بثّ روح الانتماء للأزهر الشريف، الكشف عن المواهب الإبداعية لدى الطالبات الوافدات.

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